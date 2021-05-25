2021/05/25 | 22:14 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة عن اتخاذها 3 خطوات لتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل، للعودة لصدارة قائمة مصدري التمور عالمياً.
وقال حميد النايف، الناطق باسم وزارة الزراعة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة اتخذت إجراءات مهمة من …
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وقال حميد النايف، الناطق باسم وزارة الزراعة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة اتخذت إجراءات مهمة من …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة العراقية: 3 خطوات لتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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