الزراعة العراقية: 3 خطوات لتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل

2021/05/25 | 22:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة عن اتخاذها 3 خطوات لتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل، للعودة لصدارة قائمة مصدري التمور عالمياً.وقال حميد النايف، الناطق باسم وزارة الزراعة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة اتخذت إجراءات مهمة من …

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