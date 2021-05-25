سلطان عُمان يتحرك.. قرارات على خلفية احتجاجات صحار

2021/05/25 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تظاهر العشرات في عُمان، أعلن السلطان، هيثم بن طارق، الثلاثاء، حزمة من الإجراءات لمساعدة الشباب في البلاد، وأصحاب العمل، خاصة في ظل تأثيرات جائحة كورونا.

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