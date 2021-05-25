الكاظمي يكلف مسؤولا بتسيير شؤون وزارة الصحة (وثيقة)

2021/05/25 | 22:20 - المصدر: NRT عربية

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خول رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، هاني العقابي، الوكيل الفني للصحة، بتسيير شؤون الوزارة، بعد استقالة حسن التميمي.

جاء ذلك في وثيقة حصل موقع NRT على نسخة منها اليوم، (25 ايار 2021)، وفيما يلي نصها:-

يذكر ان وزير الصحة حسن التميمي قدم استقالته على خلفية حادثة حريق مستشفى "ابن الخطيب" التي راح ضحيتها 82 مدنيا.

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