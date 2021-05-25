طيران الجيش يدمر مضافة لداعش في الانبار

2021/05/25 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دمر أبطال طيران الجيش، الثلاثاء، مضافة لعصابات داعش الإرهابية في الانبار.

وقالت الدفاع في بيان، ان "أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية".

واضافت، ان "ذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات الانبار".

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