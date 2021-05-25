مستشار لجنة تقصي الحقائق بأحداث تشرين يتحدث بشأن قضية كشف قتلة المتظاهرين

2021/05/25 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد مستشار لجنة تقصي الحقائق بأحداث القتل في تشرين، الثلاثاء، أن قضية كشف أسماء قتلة المتظاهرين هي مسألة وقت فقط.

وقال المستشار، في تصريح للقناة الرسمية، أن "الجرائم بأحداث تظاهرات تشرين 2019 بشعة"، مضيفا أن "الجناة أكثر من جهة".

وأكد أن "قضية كشف الجناة مسألة وقت".

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