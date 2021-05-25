بالوثيقة.. الكاظمي يخول الوكيل الفني للصحة بتسيير شؤون الوزارة

2021/05/25 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خول رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة، هاني العقابي، بتسيير شؤون الوزارة.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وافق في الرابع من آيار الجاري، على طلب الاستقالة الذي قدمه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

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