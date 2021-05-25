لماذا التنمية الأقتصادية؟. - عباس علي العلي

2021/05/25 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي العلم الأقتصادي وتطوره وتشعب أختصاصاته على محاور عدة وأتجاهات ومدارس مختلفة لم يمس مفهوم التنمية الأقتصادية كواحد من معالم الدراسات الأصيلة التي تعني بجوهر الأقتصاد وبالدور الذي يلعبه في حياة المجتمعات بأختلاف وتنوع مذاهبها الفكرية والسياسية، فالتنمية الأقتصادية بقت هاجسا ملحا وضروريا رافق الإنسان منذ فجر الخليقة ولليوم، فالإنسان دوما معني بتطوير أقتصاده وتنمية موارده المادية كلما كانت هنتك حاجة ......





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