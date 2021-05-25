نِدَاء لِتَجْدِيد قِيَّادَات اليَسَار - عبد الرحمان النوضة

2021/05/25 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمان_النوضة نحن الموقّعين أسفله، نُـقَدِّرُ قِوَى اليسار بالمغرب، ونَحترم قيّاداتها السياسية، لكن الواجب النضالي يُحَتِّمُ علينا أن نَـقول لِرفاقنا الأعزّاء في قيادات قِوى اليسار، وبشكل صَرِيح، أنه «حان الوقت لكي تُراجعوا أنفسكم بِمنهج نَـقْدِي».



فَـبَعْدَ أكثر مِن عشر سنوات مِن الصبر والانتظار، لَاحظنا أن قيادات أحزاب اليسار الأربعة، وَبِلَا أيّ استثناء، تُثْبِتُ أنها أنجزت أَقْصَى مَا يُمكنها أن تُنجزه، ......





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