بالوثيقة.. الاتحاد الدولي يعترف بلجنة الركبي العراقي

2021/05/25 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد الدولي للركبي (WORLD RUGBY) عن اعترافه الرسمي بلجنة الركبي العراقي بارساله خطاب رسمي معنون الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس لجنة الركبي العراقي فريق هزاع في بيان ان “الاتحاد الدولي ارسل كتاب رسمي الى اللجنة الاولمبية الوطنية يعترف بلجنتنا ويخولها للعمل في العراق بعد حصولها على عضوية الاتحاد الاسيوي”.

واضاف ان “الاعتراف سيعطينا حافزا كبيرا لمواصلة العمل رغم اننا وبشهادة الجميع من اتحادات واعلام حققنا نجاحا مميزا خلال فترة قصير وبرغم ان اللعبة حديثة النشا في العراق”.

واوضح هزاع ان “لجنته ستقدم ملف كامل الى اللجنة الاولمبية الوطنية من اجل اعتمادها كاتحاد مركزي بعد توفر جميع المتطلبات من اعترافات دولية وقارية واقامة بطولات منظمة فضلا عن مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية”.

وفي الختام قدم رئيس لجنة الركبي العراقي شكره الى الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي في مقدمته سعادة قيس الظالعي الذي كان له الدور الكبير في دعم الركبي العراقي.

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