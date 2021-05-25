قرب وضع حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي

2021/05/25 | 22:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قرب وضع حجر الأساس لإنشاء مطار الناصرية الدولي، والذي يخدم المحافظات المجاورة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، في تصريح صحفي، ان "الحكومة المركزية تولي اهتماماً خاصاً بمشاريع محافظة ذي قار، بينها مطار الناصرية الدولي، الذي وصل إلى مراحل متقدمة وسيتم توقيع عقد نهائي قريبا بين شركتين للبدء بتنفيذ مشروع تأهيل المطار والبنى التحتية المؤدية اليه".

وأضاف، انه "سيتم وضع حجر الأساس للمطار الدولي قريبا بحضور الشركتين الصينية الرصينة العاملة في تأهيل وإنشاء المطارات الدولية، والشركة التركية الاستشارية بالإضافة إلى وفد حكومي رفيع".

وأشار مجيد، الى ان "مطار الناصرية الدولي، مطار حيوي سيقدم الخدمات للمسافرين لمحافظة ذي قار والمحافظات المحيطة بها والمستثمرين".

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