2021/05/25 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: أصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات ومنع استخدام الرصاص الحي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات ومنع استخدام الرصاص الحي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: أصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات ومنع استخدام الرصاص الحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).