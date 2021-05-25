2021/05/25 | 22:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، واصدرنا اوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لاي سبب كان ..

اليوم سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات ..



الأمن مسؤولية الجميع ويجب ان نتشارك جميعاً في حفظه.

مصطفى الكاظمي

رئيس مجلس الوزراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعد بتحقيق ’شفاف’ حول ما جرى في اللحظات الأخيرة من الاحتجاج بساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعد بتحقيق ’شفاف’ حول ما جرى في اللحظات الأخيرة من الاحتجاج بساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).