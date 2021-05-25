الدول الكبرى تستنكر انتخابات الأسد

2021/05/25 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أن الانتخابات الرئاسية السورية المزمع عقدها، الأربعاء، "لن تكون حرة ولا نزيهة"

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