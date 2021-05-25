الكاظمي يعلق على تظاهرات اليوم ويصدر اوامر

2021/05/25 | 22:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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الكاظمي: دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق

الكاظمي: اصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لاي سبب كان

الكاظمي: سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرة ساحة التحرير

الكاظمي: الأمن مسؤولية الجميع ويجب ان نتشارك جميعاً في حفظه

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