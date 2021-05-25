2021/05/25 | 22:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

187 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، انقاذ طفلة بعمر 4 اشهر كانت تعاني من حالة اختناق مع غثيان شديدين نتيجة ابتلاعها جسما معدنيا في المثنى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (25 ايار 2021)، ان "الفرق الصحية في طوارئ مستشفى الرميثة العام والتابعة لدائرة صحة المثنى انقذت حياة طفلة بعمر 4 اشهر بعد ان ابتلعت جسما غريبا معدنيا".

وذكرت ادارة المستشفى، ان "الطفلة كانت تعاني من اختناق شديد مع غثيان شديد دون معرفة ذوي الطفلة بابتلاع جسم معدني".

وأشار إلى ان "الطفلة اصبحت بحالة صحية جيدة بعد ازالة الجسم الغريب".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: جسم غريب يدخل طفلة وهذا ما حصل.. (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: جسم غريب يدخل طفلة وهذا ما حصل.. (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).