سنفتح تحقيقاً شفافاً.. الكاظمي يغرد بشأن ما حدث في ساحة التحرير- عاجل

2021/05/25 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مصطفى الكاظمي:

دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، واصدرنا اوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لاي سبب كان .. ‏اليوم سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات ..



الأمن مسؤولية الجميع ويجب ان نتشارك جميعاً في حفظه.

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