2021/05/25 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول الوجبة الأولى من نازحي الهول إلى مخيم الجدعة جنوبي الموصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول الوجبة الأولى من نازحي الهول إلى مخيم الجدعة جنوبي الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول الوجبة الأولى من نازحي الهول إلى مخيم الجدعة جنوبي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).