2021/05/25 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عزمه فتح تحقيق شفاف حول حقيقة ما حدث في تظاهرة ساحة التحرير ببغداد.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: "دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، واصدرنا اوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لاي سبب كان". ‏واضاف: "اليوم سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات"، لافتا الى ان "الأمن مسؤولية الجميع ويجب ان نتشارك جميعاً في حفظه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في تظاهرة التحرير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في تظاهرة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).