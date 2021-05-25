تدمير مضافة لداعش في الأنبار

2021/05/25 | 23:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية تدمير مضافة لارهابيي تنظيم داعش في محافظة الانبار.

وجاء في بيان للوزارة يوم الثلاثاء، ان "طيران الجيش تمكن من تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات الأنبار".

PUKmedia / وكالات

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