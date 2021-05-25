السليمانية تسلم 571 مليار دينار لحكومة اقليم كوردستان

2021/05/25 | 23:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان زياد جبار، تسليم محافظة السليمانية اكثر من 571 مليار دينار من ايرادات المحافظة الى خزينة حكومة اقليم كوردستان خلال 4 اشهر.

وقال زياد جبار في حديث لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء، ان المحافظة سلمت 161 مليار دينار الى خزينة الحكومة خلال الشهر الاول من العام الجاري، كما سلمت المبلغ نفسه في الشهر الثاني وهي من عائدات المحافظة.

واضاف ان المحافظة سلمت اكثر من 133 مليارا و400 مليون دينار من ايراداتها الى الحكومة خلال الشهر الثالث، كما سلمت ايرادات الشهر الرابع والتي بلغت 116 مليار دينار.

وحسب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان فإن السليمانية تكون بذلك قد سلمت 571 مليار دينار الى خزينة حكومة اقليم كوردستان خلال الاشهر الاربعة من العام الجاري، وهي ايرادات محافظة السليمانية.

PUKmedia / خاص

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