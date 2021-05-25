الكاظمي: سنفتح تحقيقاً شفافاً بشأن ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرات ساحة التحرير -عاجل



الكاظمي: سنفتح تحقيقاً شفافاً بشأن ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرات ساحة التحرير -عاجل
2021/05/25 | 23:09 - المصدر: آي كيو نيوز
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