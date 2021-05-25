الكاظمي يغرد بشأن ما حدث في ساحة التحرير: سنفتح تحقيقاً شفافاً

2021/05/25 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

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وعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بفتح "تحقيق شفاف حول حقيقة ماحدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرات ساحة التحرير".وذكر الكاظمي في تغريدة له على تويتر، "دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، واصدرنا اوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لاي سبب كان".واضاف "اليوم سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات..



الأمن مسؤولية الجميع ويجب ان نتشارك جميعاً في حفظه".

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