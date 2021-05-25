الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات تأديبية بحق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

2021/05/25 | 23:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يواجه كل من نادي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي عقوبات تأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا”، لرفضهم الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري أبطال أوروبا.ومن بين مجموعة العقوبات التأديبية المنصوص عليها، وأشدها على الأندية هو “الاستبعاد من المسابقات الحالية ، أو المسابقات المستقبلية”، وبالنسبة للإداريين “حظر أي نشاط […]

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