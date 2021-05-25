ناشطون يحيون ذكرى مقتل جورج فلويد.. وعائلته تلتقي بايدن

2021/05/25 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسابيع من تمرير مجلس النواب الأميركي لقانون يعزز مساءلة الشرطة، قام ناشطون، الثلاثاء، بإحياء ذكرى مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود الذي قضى في الخامس والعشرين من مايو 2020 على يد شرطي أبيض ما أدى إلى احتجاجات واسعة ومطالبات بإصلاح جهاز الشرطة

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