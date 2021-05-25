نقابة الفنانين تكشف لـNRT حقيقة وفاة الممثل 'فائز السنفور'

2021/05/25 | 23:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى نقيب الفنانين، جبار جودي، الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن وفاة الممثل فائز السنفور، مؤكدا ان حالته الصحية مستقرة حسب التقرير الطبي.

وفي أمس الاثنين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا يوثق حالة مزرية يمر بها الفنان العراقي المعروف باسم "فائز سنفور".

ويوثق الشريط المصور، حالة مزرية يمر بها الفنان، ويعتلي جبهته جرح ينزف قليلا، لاقت تداولا واسعا، فيما تحدث بعض رود مواقع التواصل الاجتماعي، عن تأثر الفنان بحالة نفسية.

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