رئيس الجمهورية يعلق على تظاهرات بغداد.. حماية الامن والممتلكات العامة واجب وطني

2021/05/25 | 23:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء، ان حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني.

وكتب صالح، على "تويتر" اليوم، (25 ايار 2021)، ان "الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط، واستخدام الرصاص في التظاهرات يجب ان لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة، كما ان حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني".

وأضاف، ان "التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لاصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة".

واختتم تغريدته بالقول ان "تحقيق تطلعات شبابنا يستدعي ضمان انتخابات نزيهة".

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