الإعلام الامني تعلن عن توجيه للكاظمي يخص الأحداث التي رافقت التظاهرات

2021/05/25 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني============= وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة، بفتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات اليوم الخامس والعشرين من آيار الجاري، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم ============٢٥ آيار ٢٠٢١

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