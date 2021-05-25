الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات

2021/05/25 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "القائد العام للقوات المسلحة، وجه بفتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات اليوم الخامس والعشرين من آيار الجاري، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم".وفي وقت سابق من اليوم، اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عزمه فتح تحقيق شفاف حول حقيقة ما حدث في تظاهرة ساحة التحرير ببغداد.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: "دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، واصدرنا اوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لاي سبب كان". ‏واضاف: "اليوم سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات"، لافتا الى ان "الأمن مسؤولية الجميع ويجب ان نتشارك جميعاً في حفظه".

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