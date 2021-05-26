مصر تقرر خفض التعويض المطلوب عن جنوح سفينة إيفر غيفن إلى 550 مليون دولار

2021/05/26 | 00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

خفضت هيئة قناة السويس قيمة التعويض المطلوب عن جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن في القناة في نهاية آذار الماضي إلى 550 مليون دولار بدلا من 916 مليونا سابقا "بعد أن أرسلت الشركة المالكة للسفينة قيمة البضائع المحملة عليها"، كما قال رئيس الهيئة أسامة ربيع.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب على إحدى القنوات الفضائية، خفض قيمة التعويض المطلوب عن جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن في هذا المجرى الملاحي في آذار، إلى 550 مليون دولار بدلا من 916 مليونا سابقا.

وأضاف ربيع: "بعد أن أرسلت الشركة المالكة للسفينة قيمة البضائع المحمّلة عليها وهي 775 مليون دولار، احترمنا ذلك وخفضنا الرقم (التعويض) إلى 550 مليون دولار".



وأوضح أن قيمة التعويض السابقة تم وضعها "حتى نستطيع أن نحجز القضية في المحكمة كان لابد من رقم تعويض".

وتابع: "بحثنا في متوسط قيم البضائع التي تنقلها مثل هذه السفن وكانت القيمة نحو 3 مليارات دولار"، وبناء على ذلك تم تقدير قيمة التعويض السابقة لحين إرسال قيمة البضائع من قبل الشركة المالكة للسفينة.

في 23 آذار جنحت السفينة إيفر غيفن وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين، ما أدى إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

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