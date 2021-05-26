صالح: الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط

2021/05/26 | 00:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط.

وقال صالح في تغريدة على “تويتر”، إن “الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط، واستخدام الرصاص في التظاهرات يجب ان لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة”.

وأضاف أن “حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني”، مشيرا الى أن “‏التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لاصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة، وتحقيق تطلعات شبابنا يستدعي ضمان انتخابات نزيهة”.

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