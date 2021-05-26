الكاظمي يعلن فتح تحقيق بشأن احداث ساحة التحرير

2021/05/26 | 00:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر مشددة بحماية التظاهرات ومنع استخدام الرصاص الحي.وقال الكاظمي في تغريدة له في “تويتر”، “دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق واصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لاي سبب كان”.

وأضاف “سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرة ساحة التحرير”، معتبراً أن “الأمن مسؤولية الجميع ويجب ان نتشارك جميعاً في حفظه

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