بعد استقالة بابلو إغليسياس / شيوعية تقود تحالف اليسار الإسباني - رشيد غويلب

2021/05/26 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب لم يأت فوز اليمين مفاجئا في انتخابات برلمان منطقة مدريد التي جرت في 4 أيار الحالي، ولكنه هز السياسة الإسبانية.



ضاعف حزب الشعب اليميني المحافظ نتيجته السابقة بحصوله على 44 بدلا من 22 في المائة، وضمن 65 مقعدا من مجموع مقاعد برلمان المنطقة البالغ عددها 136 مقعدا، ولكنه لم يحقق الأغلبية 69 مقعدا، وسيحتاج إلى التحالف مع حزب فوكس الفاشي، والذي حصل على 13 مقعدا، لكي يستمر حكمه للمنطقة لدورة انتخابية ثاني ......





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