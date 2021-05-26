2021/05/26 | 00:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه أنظار عشاق الظواهر الفلطية، مساء الأربعاء، لمشاهدة خسوف كلي للقمر هو الأول من نوعه منذ عامين، والذي يتزامن هذه المرة مع ظاهرة "قمر الدم العملاق" ذي اللون المائل إلى الأحمر

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