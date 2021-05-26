بالوثيقة.. حصيلة الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية لاحداث التحرير

2021/05/26 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم حصيلة الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية في الاحداث التي رافقت التظاهرات في ساحة التحرير يوم 25 ايار.

وتبين وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) ان "عدد الضباط والمنتسبين المصابين هم 17 والوفيات من المتظاهرين واحد والمصابين 9".

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