الكاظمي يفوض

2021/05/26 | 00:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: فوض مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة هاني العقابي بتسيير شؤون الوزارة.جاء ذلك في وثيقة صادرة عن وزارة الصحة والبيئة، نشرتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء.يشار إلى أن مصطفى الكاظمي …

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