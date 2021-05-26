2021/05/26 | 00:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل، للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات الخامس والعشرين من آيار الجاري.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، “وجه القائد العام للقوات المسلحة، بفتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات اليوم الخامس والعشرين من آيار الجاري، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم”.

التالي

منذ 4 ساعات

القبض على عدد من المطلوبين في بابل

منذ 6 ساعات

إصابات في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في التحرير

منذ 7 ساعات

اصابة 10 مدنيين بانفجار عجلة مفخخة في الانبار

منذ 7 ساعات

القبض على متهم بالنصب والاحتيال في البصرة

منذ 8 ساعات

القوات الامنية تغلق ساحة الطيران وسط بغداد

منذ 9 ساعات

الشرطة الاتحادية تلقي القبض على مطلوبين بينهم متهم بالارهاب في بغداد

منذ 10 ساعات

الاستخبارات العسكرية تطيح باثنين من ابرز العناصر الارهابية في تلعفر بنينوى

منذ 11 ساعة

استهداف رتل للتحالف الدولي في الديوانية

منذ 12 ساعة

الإعلام الأمني: الكاظمي أمر بحماية المتظاهرين ومنع المظاهر المسلحة

منذ 13 ساعة

النزاهة تضـبط متهماً ينتحـل صفة مديـر عام في أحـد الأجهـزة الرقـابيَّة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في ملابسات احداث ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في ملابسات احداث ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).