2021/05/26 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة الحرة في الكونغرس الأميركي بأن المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون)، جون كيربي، قال إن الولايات المتحدة "لم توقف أو تتراجع" عن صفقة بيع مقاتلات "أف 16" إلى الإمارات والتي تم التوصل إليها خلال عهد الإدارة السابقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يؤكد استمرار صفقة بيع مقاتلات للإمارات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يؤكد استمرار صفقة بيع مقاتلات للإمارات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).