أب يقتل أبنه في بغداد

2021/05/26 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأفاد مصدر امني في بغداد، الاربعاء، بقيام أب بقتل أبنه في منطقة السيدية بالعاصمة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصاً يسكن حي الاعلام ضمن منطقة السيدية في بغداد اقدم على اطلاق النار على ابنه اثناء تواجدة داخل منزله".وأضاف "مما ادى الى إصابته في الرأس وفارق الحياة".

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