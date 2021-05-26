الاتحاد الدولي يعترف رسميا بلجنة الركبي العراقي

2021/05/26 | 00:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاعلن الاتحاد الدولي للركبي (WORLD RUGBY)، اعترافه الرسمي بلجنة الركبي العراقي .وقال رئيس لجنة الركبي العراقي فريق هزاع في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الاتحاد الدولي ارسل كتاب رسمي الى اللجنة الاولمبية الوطنية يعترف بلجنة الركبي ويخولها للعمل في العراق بعد حصولها على عضوية الاتحاد الاسيوي" .واضاف، ان "الاعتراف سيعطي للجنة حافزا كبيرا لمواصلة العمل رغم انها حققت نجاحا مميزا خلال فترة قصيرة وبرغم ان اللعبة حديثة النشأ في العراق" .واوضح هزاع، ان "لجنته ستقدم ملف كامل الى اللجنة الاولمبية الوطنية من اجل اعتمادها كاتحاد مركزي بعد توفر جميع المتطلبات من اعترافات دولية وقارية واقامة بطولات منظمة، فضلا عن مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية". و قدم رئيس لجنة الركبي العراقي، شكره الى الاتحادين الدولي والاسيوي في مقدمته قيس الظالعي الذي كان له الدور الكبير في دعم الركبي العراقي.

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