وعادَ النزيف لساحة التحرير

2021/05/26 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قتل‭ ‬متظاهر‭ ‬برصاص‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬وأصيب‭ ‬13‭ ‬آخرون‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬جراء‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬وطبية،‭ ‬إثر‭ ‬صدامات‭ ‬تخللت‭ ‬تظاهرة‭ ‬سلمية‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬للمطالبة‭ ‬بمحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬قتلة‭ ‬ناشطين‭. ‬فيما‭ ‬اغتال‭ ‬مسلحون‭ ‬بالكاتم‭ ‬الناشط‭ ‬العراقي‭ ‬طارق‭ ‬ياسين‭ ‬قرب‭ ‬ساحة‭ ‬عنتر‭ ‬وهو‭ ‬يتوجةه‭ ‬الى‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ […]

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