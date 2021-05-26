إنّهم ملايين.. حتى وإنْ لم يخرجوا

2021/05/26 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يعود‭ ‬السؤال‭ ‬للواجهة‭ ‬مع‭ ‬استئناف‭ ‬نزيف‭ ‬الدم‭ ‬الزكي‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬انقطع‭ ‬يوماً‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬لماذا‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬أو‭ ‬قنابل‭ ‬الغاز‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬المتظاهرين‭ ‬السلميين‭ ‬في‭ ‬العراق؟‭ ‬ القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬تقول‭ ‬انّها‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالتعليمات‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬استهداف‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬وانّما‭ ‬حمايتهم‭.‬والسياسيون‭ ‬المتصدرون‭ ‬المغلّفون‭ ‬بالشعارات‭ ‬التي‭ ‬تستدر‭ ‬العواطف‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬مجيب‭ […]

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