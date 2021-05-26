2021/05/26 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفاسدون هرّبوا 60 مليار دولار الى لبنان غداد-(أ ف ب) – قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب في خطوة تفتح الباب لمحاكمة سياسيين متهمين بجرائم فساد، بحسب بيان رسمي.
ويحظى أعضاء مجلس النواب منذ تأسيس النظام السياسي الجديد بحصانة برلمانية تمنع محاكمة أو اعتقال أحدهم من […]
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ويحظى أعضاء مجلس النواب منذ تأسيس النظام السياسي الجديد بحصانة برلمانية تمنع محاكمة أو اعتقال أحدهم من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية العراقية ترفع الحصانة عن النواب لحسم دعاوى الفساد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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