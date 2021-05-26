المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية‭ ‬ترفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬النواب‭ ‬لحسم‭ ‬دعاوى‭ ‬الفساد‭ ‬

2021/05/26 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاسدون‭ ‬هرّبوا‭ ‬60‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬ غداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تفتح‭ ‬الباب‭ ‬لمحاكمة‭ ‬سياسيين‭ ‬متهمين‭ ‬بجرائم‭ ‬فساد،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭.‬ ويحظى‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬الجديد‭ ‬بحصانة‭ ‬برلمانية‭ ‬تمنع‭ ‬محاكمة‭ ‬أو‭ ‬اعتقال‭ ‬أحدهم‭ ‬من‭ […]

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