العراق: احتجاجات ليلية بمدن جنوبية رفضاً لأحداث تظاهرات بغداد

2021/05/26 | 01:09 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المساءلة تمثل السبيل الذي سيوقف نمط الهجمات المميتة التي تستهدف الناشطين (الأناضول)

شهدت مدن جنوبية عراقية تظاهرات ليل الثلاثاء/الأربعاء احتجاجاً على استخدام القوات العراقية القوة لتفريق تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد ما تسبب بمقتل متظاهر وإصابة 20 آخرين.

وقطع متظاهرون الطريق الدولية المارة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد من خلال حرق إطارات السيارات، احتجاجاً على قمع المتظاهرين في بغداد، والذي تسبب بمقتل متظاهر وإصابة آخرين، وأكد المتظاهرون أن التصعيد الاحتجاجي مستمر حتى تحقيق جميع المطالب.



بينما نظّم متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) احتجاجاً رافضاً لما حدث في بغداد من قبل قوات الأمن، وقطع محتجون عدداً من الطرق التي تربط أحياء المدينة.

كما شهدت مدينة العمارة، العاصمة المحلية لمحافظة ميسان (جنوباً) خروج تظاهرة رفعت شعارات طالبت بإزاحة الطبقة السياسية الحاكمة التي تمارس عمليات قمع المتظاهرين، وقام محتجون بقطع عدد من الطرق من خلال حرق إطارات السيارات.

وخرج محتجون في محافظات بابل والديوانية والبصرة الجنوبية لاستنكار استخدام القوة من قبل قوات الأمن العراقية لفض تظاهرات ساحة التحرير في بغداد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن المساءلة تمثل السبيل الذي سيوقف نمط الهجمات المميتة التي تستهدف الناشطين والمدنيين، مضيفة في بيان: "يعتقد الجناة أنهم أسكتوا الأصوات"، ولفتت إلى أن "المساءلة هي مفتاح استقرار العراق".

وأكدت خلية الاعلام الأمني العراقية، ليل الثلاثاء/الأربعاء أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بفتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للوقوف على ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات الثلاثاء، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم.

وعلّق الرئيس العراقي برهم صالح على أحداث ساحة التحرير ببغداد بالقول إن "الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط، واستخدام الرصاص في التظاهرات يجب ألاّ يمر من دون تحقيق ومحاسبة".

الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط،واستخدام الرصاص في التظاهرات يجب ان لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة.كما ان حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني.التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لاصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة.تحقيق تطلعات شبابنا يستدعي ضمان انتخابات نزيهة

— Barham Salih (@BarhamSalih) May 25, 2021

وتابع في تغريدة على موقع "تويتر": "كما أن حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني"، مشيراً إلى أن "التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لإصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة"، ولفت إلى أن "تحقيق تطلعات شبابنا يستدعي ضمان انتخابات نزيهة".

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