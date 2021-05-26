مهمة فضائية مشتركة بين السعودية وروسيا

2021/05/26 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في بيان، الثلاثاء، إن روسيا تدرب رواد فضاء من السعودية حيث يستعد البلدان لمهمة فضائية مأهولة مشتركة

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