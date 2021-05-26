إيقاف إطلاق النار و تواصل إضطهاد الفلسطينيّين إضطهادا إجراميّا ... إلى أين سيمضى كلّ هذا ؟ - شادي الشماوي

2021/05/26 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 701 ، 24 ماي 2021 https://revcom.us/a/701/a-ceasefire-as-the-murderous-oppression-of-palestinians-continues-en.htmفي 21 ماي 2021 ، عقدت إسرائيل و حماس ، السلطة الحاكمة للأراضي الفلسطينيّة لغزّة إتّفاقا بإيقاف لإطلاق النار موقف ......





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