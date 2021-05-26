شتائمُ الإسلاميين في عبد الناصر؛ لماذا هي قبيحة؟ - محمد عبد المجيد

2021/05/26 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد تاريخ مصر في عدة أسطر!هل رأيتَ ضِباعــًا تتكالب على فريسةٍ ميـّــتة، وتغرز فيها مخالبَها كأنها تنتقم حتى لو لم تكن جائعة؟إنْ تكن رأيتها فقد رأيتَ الإسلاميين وهم يفترسون معارضيهم، ومخالفيهم، ومناهضيهم، في الشرق، وفي الغرب على حدٍّ سواء!الإسلاميون غير المسلمين؛ فالأولون مصنوعة ألسنتهم من شواظ من نار، والمسلمون الحقيقيون ملتزمون بتوجيهات العلي القدير، القول اللين، التسامح، التبسُّم في وجه ......





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