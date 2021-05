ستالين: خيانة الشيوعيين للشيوعيين 1! - طلال الربيعي

2021/05/26 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي بيني أدمجاك Bini Adamczak (ولدت في عام 1979) كاتبة ومنظِّرة اجتماعية نسوية وفنانة المانية مقيمة في برلين, تكتب عن النظرية السياسية، وسياسات الكوير، ومستقبل الثورات الماضية.



ادناه ترجمتي (وتعليقاتي التوضحية) لمقال مقتبس من الفصل الأول من كتابها Yesterday s TomorrowOn the Loneliness of Communist Specters and the Reconstruction of the Future- غد الأمس حول عزلة الأط ......





