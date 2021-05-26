تحرير الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر

2021/05/26 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه توصل لاتفاق مع مصر حول برنامج اقتصادي، يتيح تحرير الدفعة الثانية والأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار تمت الموافقة عليه العام الماضي

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