تحطم عجلة بالكامل بحادث مروري وسط بغداد

2021/05/26 | 01:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مراسلنا في بغداد، الاربعاء، بتحطم عجلة بالكامل بحادث مروري وسط العاصمة.وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان عجلة نوع النترا تحطمت بشكل كامل نتيجة اصطذامها بعجلة اخرى على جسر الجادرية وسط العاصمة بغداد.وأضاف ان سبب الحادث هو السرعة العالية.

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