قصتان إنسانيتان من القدس وعكا تعكسان وجها آخر للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

2021/05/26 | 02:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصتان إنسانيتان تعكسان وجها آخر للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجها يؤمن بإمكانية تحقيق السلام والتعايش المشترك بين الطرفين

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